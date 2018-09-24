'Sigara menopoz sürecini hızlandırıyor'

Menopoz, kadın yaşamında yumurtalık fonksiyonlarının sona ermesi neticesinde yaşanan doğal bir süreç. Kadınların 1 yıl boyunca hiç menstürel kanama görmemeleri sonucu yapılan hormonal değerlendirme ile menopoz tanısı konduğunu kaydeden Medicana Bahçelievler Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nur Şahin menopoz döneminde kadın sağlığı ve taramaların önemi hakkında bilgilendirdi.

Op. Dr. Nur Şahin, "Kadınlar, Türkiye'de ortalama 47-49 yaşında menopoza giriyorlar. Menopoz yaşı kalıtsal olarak belirlenmiştir. Ancak günde bir paket ve üzeri sigara kullanımı bu süreci hızlandırır ve ortalama 1-2 yıl daha erken menopoza girmeye yol açar" diye konuştu.

"Menopoz döneminde artan kanserlere karşı taramalar önemli"

Menopoz dönemi, kadınlarda genital organ kanserlerinin görüldüğü yaş dönemi olması nedeni ile rutin kontrollerin yapılması çok önemli olduğunu vurgulayan Dr. Şahin, "Kadınların özel bir durumları yoksa yılda bir kez jinekolojik muayene olması gerekir. Hastaya göre belirlenen sıklıkta pap-smear testi, ultrason ile yumurtalıkların ve rahim iç tabakasının değerlendirilmesi, tam kan sayımı, karaciğer fonksiyon testleri (AST, ALT), lipid profili (total kolesterol, LDL, HDL kolesterol, trigliseridler), TSH, mamografi ve meme ultrasonu, kemik yoğunluk ölçümü yapılmalıdır. Bu sayede menopoz sonrası görülen hastalıkların erken teşhisi sağlanabilir. Hastaya yeterli destek sağlanarak iyi yaş alması hedeflenir" diye konuştu.

"Menopoz döneminde idrar yolları ile ilgili problemler ortaya çıkabiliyor"

Dr. Şahin, kadınlar menopoz döneminde sıcak basması, sıkıntı, terleme, uykusuzluk, huzursuzluk yaşayabildiğini, özellikle sıcak basması kadınların günlük yaşamlarını bozan oldukça sık rastlanılan bir semptom olduğunu belirterek, "Baş, boyun ve göğüs bölgesinde ani başlayan birkaç dakika sürebilen kızarıklık ve ısı artışı şeklinde görülür. Menopoza yakın yaşlarda da sık görülebilen bir şikayettir. Bu şikayet verilen tedavilerle azaltılabilir. Hormon replasman tedavileri ve fitoöstrojen denilen bitkisel kaynaklı östrojen destekleri de kullanılabilir” dedi.

Ayrıca bu dönemde idrar yolları ile ilgili problemler, ciltte yaşlanma ve ağrılı cinsel ilişki şikayetlerinin de ortaya çıkabileceğini söyleyen Dr. Nur Şahin, “Azalan östrojene bağlı ciltte kuruluk, vajinal salgıların azalması, vagen duvarının incelmesi ve cinsel isteksizlik görülebilir. Hastaya özel verilen tedaviler sayesinde kişinin günlük yaşamını bozmadan bu süreç desteklenebilir" diye konuştu.

Menopoz döneminde kalp damar sağlığına dikkat

Kadınların hormonal durumundaki değişiklik nedeni ile menopozla birlikte kilo artışı görülebileceğini bildiren Dr. Nur Şahin, "Bu dönemde kadınların günlük aldıkları kalori miktarını 200-400 kalori azaltmaları ve günlük spor aktivitelerini arttırmaları kilo artış sorunu yaşamalarını engelleyecektir. Üreme çağındaki kadınların sahip oldukları hormonlar onları kalp damar hastalıkları açısından daha düşük riskli gruba koyar. Ancak, bu etki menopozla birlikte ortadan kalkmaktadır. Menopozdaki kadınların kalp damar sağlıklarına özen göstermesi, sigarayı bırakması, düzenli egzersiz yapmaları doğru olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Menopoz döneminde kullanılan replasman tedavileri osteoporozu önlüyor"

Dr. Nur Şahin, "Menopoz döneminde kullanılabilen hormon replasman tedavileri hastaların şikayetlerinin giderilmesinde oldukça etkin bir yöntemdir. Hormon replasman tedavisi rahim ameliyatı geçirmiş hastalarda tek başına östrojen diğer hastalarda östrojen+ progesteron içeren ürünler olarak kullanılır. Bu ilaçların menopozun ilk yıllarında kullanıldığında kemik yoğunluğunun korunması yani osteoporozun önlenmesi, kalp damar sağlığının korunması, alzheimer ve kolorektal kanserin görülme olasılığını azaltması gibi çok sayıda ek faydası bulunmaktadır. Ancak şunu unutmamak gerekir ki hormon replasman tedavileri hastaya uygun süre ve dozda hekimi tarafından belirlenerek güvenle kullanılabilir" dedi.

Dr. Şahin, menopoz döneminde kadınlara şu tavsiyelerde bulundu: "Kadınlar özellikle süt, yoğurt ve peynir gibi kalsiyumdan zengin gıdalarla beslenmesi, karbonhidrat tüketimini azaltması, taze meyve ve sebze tüketmesi, sigarayı bırakması, haftada en az 3 gün 45 dakika hızlı tempoda yürüyüş yapması, güneşten faydalanması ve kalorisi yüksek gıdalardan uzaklaşması bu dönemi sağlıkla geçirmesini sağlayacaktır. Menopoz dönemini yaşlanma dönemi olarak değil olgunlaşma dönemi olarak görmeli beden ve ruh sağlığımızı korumak adına daha çok gayret göstermeliyiz".