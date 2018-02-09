Sigara nasıl bırakılır? Sigara bırakmanın ipuçları | Sigarayı bırakma yolları

Sigara içmek birçok sağlık sorununu beraberinde getiriyor. Sigarayı bırakmak onu alışkanlık haline getirenlerin en zorlandığı konulardan biri. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Dünyada 1 milyar 100 milyon insan sigara içiyor. Yılda 6 milyon insan da tütün tüketimi nedeniyle hayatını kaybediyor. QNET’in Uzman Diyetisyeni Işın Sayın da sigaranın beynin sürekli tekrarlanan bir alışkanlığı olduğunu belirterek insan hayatına mal olan alışkanlığı terk etmek ve sağlık için sabretmek gerektiğini ifade etti.

Sigarayı bırakın; kahveyi, çayı terk etmeyin!

Sayın sigarayı bırakmak için verdiği tavsiyeler dolayısıyla, “Sigara ile birlikte en çok tüketilenler çay ya da kahvedir. İnsanlar sigarayı bırakırken akıllarına sigarayı getirdiği için çay ya da kahve içmeyi bırakıyor. Aslında bu süreçte çay ya da kahve içmeyi kesmenizi önermiyorum. Özellikle kahve için, ancak sigarayı içmeyin. Bu durum her tekrarda zihninizi eğitir. Beyninize şunu demiş olursunuz; kahve ile sigara artık bir kombin değil. Buna alışacağım. Yeni prensibim bu demiş oluyorsunuz. Aksi halde bir süre sonra kahve içmeye karar verdiğinizde beyniniz size kahvenin sigarayla içilmesi gerektiği şeklindeki sağlıksız kodlamayı hatırlatacaktır. Ve belki de yıllar sonra birlikte giden kahve-sigara ikilisi, yine birlikte gelecektir” dedi.

“2.5 litre su için, suyunuzu lezzetli hale getirin”

Sayın, sigara alışkanlığından kurtulmak için düzenli egzersizlerin de iyi geleceğini belirterek şunları söyledi: “2 saat açık temiz havada yürüyüş ciğerleri tazeleyecektir. Stresi azaltıp, iyi enerji sağlayacaktır. Sigaranın vücutta oluşturduğu olumsuz etkiyi silmek için günde 2.5-3 Litre suyu içmek çok önemli. Eğer su içmekte zorlanıyorsanız, tadını sevebileceğiniz, keyifle içebileceğiniz bir su bitki karışımı yapabilirsiniz. İçme suyunuza limon, zencefil, nane konulabilir. Sigara içmek istedikçe başka şeyler için, yani önce ikame yoluna gidin. İlave olarak canınız sigara içmek istediğinde ince dilimlenmiş havuçları, şekersiz bitki çayı eşliğinde yiyebilirsiniz. Hem elinizi de oyalamış olursunuz.”

Patlıcandan uzak durun!

Sigarayı bırakırken bol bol A, C, E vitaminleri alınması gerektiğini vurgulayan Işın Sayın, ev yapımı ya da organik salça, havuç, kereviz, limon, kivi, ayva, çiğ zeytinyağı, yağlı yüzey balıklarını düzenli olarak tüketmenin önemli olduğunu işaret etti. Sayın’ın son uyarısı da; sevilen bir yiyecek olan patlıcana! Önemsenecek kayda değer dozda nikotinin sadece patlıcan da bulunduğunu belirten Işın Sayın; vücuda giren nikotini azaltmaya çalışırken, patlıcandan uzak durulması gerektiğini ekledi.