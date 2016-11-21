Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta karşılaştığı ve kendisinden sigara isteyen kişiye sigarasının olmadığını söyleyen 22 yaşındaki C.Ç., bıçaklı saldırıya uğradı. 5 yerinden yaralanan C.Ç., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bıçaklı saldırgan ise kayıplara karıştı. Yaralı C.Ç., bıçaklı saldırganı tanımadığını belirterek, " 'Sigara var mı?' diye sordu. Ben de olmadığını söyleyince bana 'nasıl olmaz' dedi ve saldırdı. Bıçaklandığımı sonradan fark ettim" dedi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muammer Ay