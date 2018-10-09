İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sigara vermeyince dehşeti yaşadı

Sigara vermeyince dehşeti yaşadı
Sigara vermeyince dehşeti yaşadı

Kahramanmaraş’ta sigara isteyen kişinin talebini geri çeviren genç, aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Cumartesi Pazarı olarak bilinen caddede bulunan bir internet kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, internet kafede oyun oynayan Muhammed R.'den (22), H.S. (18) sigara istedi. Sigara talebinin geri çevrilmesiyle çılgına dönen genç, yanında bulunan bıçakla Muhammet R.'yi defalarca kez bıçakladı. Aldığı 7 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Muhammed R., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Tıp Fakültesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Olay sonrası kaçan H.S. suç aleti bıçakla yakalanırken, hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 

Muhammet Özer 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.