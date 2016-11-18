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Sigarayı bırakarak yaklaşık 7 bin lira para biriktirdi

Muş'ta sigara içmeyi bırakarak günlük bir paket parasını yaptırdığı kumbaraya atan vatandaş, 2 yılda 6 bin 800 TL para biriktirdi.

Sigarayı bırakarak yaklaşık 7 bin lira para biriktirdi

18 Kasım 2016 10:50
Sigarayı bırakarak yaklaşık 7 bin lira para biriktirdi - Tıkla İzle

Hizmet İş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır, 30 yıl içtiği sigarayı terk ederek örnek bir davranış sergilerken, yaptığı uygulama ile de sigaranın maddi zararlarını gözler önüne serdi. 15 Ekim 2014 tarihinde sigarayı bırakan evli ve 4 çocuk babası Yaşar Kalır, demirden bir kumbara yaptırıp asma kilit takarak anahtarı da çöpe attı. Günde bir paket sigara içen Kalır, her gün sigara için harcadığı parayı iş yerinde bulundurduğu kumbaraya atmaya başladı. Yaklaşık iki yıl boyunca sigara parasını kumbarada biriktiren Kalır, kumbaranın dolması ve bozuk paralar sebebiyle ağır olmasından ötürü açınca kimsenin beklemediği bir birikimin sahibi oldu.

Hizmet İş Sendikası Muş Şubesinde çağrılan çilingirin kilidi keserek açtığı kumbaradan çıkan paraları görenler şaşkınlığını gizleyemezken, Kalır ve yanındakiler paraları güçlükle toplayıp sayabildiler.

Muş Belediye Başkan Vekili Şeref Subaşı ve belediyedeki mesai arkadaşları ile biriktirdiği paraları sayan Yaşar Kalır'ın, 6 bin 800 TL para biriktirdiği belirlendi.

Sigarayı tavsiye üzerine bırakmaya karar verdiğini belirten Kalır, sigaranın hem sağlık hem de maddi zararlarını herkesin görmesi için böyle bir yola baş vurduğunu belirterek, sigarayı bırakmaktan ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 30 yıl boyunca günde bir paket sigara içtiğini kaydeden Kalır, "Sigaranın birçok zararını gördüm. Yürüyemez duruma geldim ve nefesim kesilmeye başladı. Birilerinin tavsiyesi ile sigarayı bırakmaya karar verdim ve sigarayı beynimden sildim. Herhangi bir ilaç veya tedavi ile değil, içmiyorum dedim ve bıraktım. Arkadaşlarım da belediyenin atölyesinde büyük bir kumbara yaptılar bana ve ben de her gün sigara parasını bu kumbaraya attım. Bugünde kumbaramız doldu ve iş yerinde arkadaşlarımızla birlikte açtık" dedi.

Sigara kullananlara tavsiyelerde bulunan Kalır, herkesin sigarayı bırakması gerektiğini ifade ederek, "Sigara hem cebe hem sağlığa hem de ülkemize zarar. Sigaraya hobi olarak başladım. Sigara içenlerin en büyük bahanesi stresten içildiği yönündedir. Hal bu ki sigara daha çok stres veriyor. Sigarayı bıraktım ve stresten kurtuldum. Maddi olarak kazancım oldu, ülkemiz kazandı. Sağlık yönünden de sigaranın zararları çoktur herkesin bildiği gibi. Bu sebeple herkesin sigarayı bırakmasını istiyorum" diye konuştu.

Kadir Tunç

Etiketler: Yaşar Kalır


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