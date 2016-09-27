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Sığınmacıların bebeklerine verdiği anlamlı isim

Memleketlerindeki savaştan kaçıp Eskişehir’e gelen Irak’lı Elselim ailesi, yeni doğan bebeklerine ‘Ömer Recep Tayip Erdoğan’ ismini verdi.


27 Eylül 2016 12:28

Evleri ve dükkanları DAEŞ tarafından yıkılan Elselim ailesi, yakınları ile birlikte zor şartlar altında Türkiye’ye geldi. Bir tanıdıklarıyla görüşmek için Eskişehir’e gelen sığınmacılar, kenti sevdikleri için buraya yerleşme kararı aldı. Eskişehir’e yaklaşık bir yıl önce yerleşen ve aynı çatı altında yaşayan Iraklı aileler, zor bir hayat sürüyor. Burada maddi yardım alamayan aileler, komşuların desteği ile geçinmeye çalışıyor. Türkiye’yi sevdiklerinin dile getiren aileler, terör olayları bitinceye kadar memleketlerine dönmeyeceklerini söylüyor.

Kalabalık mülteci grup içinde yaşayan Velid ve Engem Elselim çiftinin yaklaşık 15 gün önce erkek çocuğu oldu. Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ı çok seven aile, 5’inci bebeklerine isim aramaya başladı. Bir süre isim düşünen aile, 15 Temmuz gecesi ülkenin seyrini değiştiren Şehir Ömer Halisdemir ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın ismini birleştirerek bebeklerine vermeye kararı aldı. Yeni doğan bebeklerine ‘Ömer Recep Tayip Erdoğan’ ismini veren aile, sadece kendilerinin değil, bütün tanıdıklarının Türkiye’ye minnettar olduklarını söyledi. Zor şartlarda yaşayan aile, kış mevsimi girmeden kendisine yapılacak olan yardımları bekliyor.

Şehit Ömer Halisdemir ve Cumhurbaşkanının ismini birleştirdiler
Bebeğin amcası Abdulkadir Hatim Hamza Elselim, ailece olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiklerini söyledi. Yeni doğan bebeklere bu yüzden anlamlı bir isim vermek istediklerini aktaran Elselim, şehit Ömer Halis Demir’in ismi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın ismini birleştirdiklerini ifade etti.

2 aile bir evde 15 kişi kalıyor
Aileye yardım eden ve elinden geldiği kadar maddi destek çıkmaya çalışan Türk komşuları Hasan Hüseyin Seçen isimli vatandaş ise, kalabalık olduğu için Iraklı ailelere kimsenin ev vermek istemediğini söyledi. Ailelerin Ankara ikametinde olduğu için Eskişehir’den yardım alamadıklarını aktaran Seçen, “Şu anda bu evde 15 kişi var ve iki aile bunlar. 11 çocuk var, önümüz kış bunların oduna, kömüre, gıdaya ihtiyacı var. Bunlar biraz karşılanırsa en azından biraz rahatlayacağız. Özellikle de ben rahatlayacağım. Ankara'dan kimlik aldıkları için, resmi olarak Eskişehir'den yardım yapılamıyor. Bu yardımlar, Ankara’da yapılabiliyor sadece. Bu yüzden de biz elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz" dedi. 

Kadir Arslan - Selim Kuşcu

Etiketler: bebek, sığınmacılar


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