Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, 'Sığır Cinsi Hayvanlar ile Koyun-Keçi Türü Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi için Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, damızlık, kesimlik, besilik sığır cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvanların ithalatında kontrol belgesi düzenlenmesi için aranacak şartlara dair usul ve esasları düzenleyen yönetmelikte düzenleme yapıldı. Bu çerçevede piyasa düzenlemesi amacıyla Bakanlar Kurulu kararı ile tahsis edilen tarife kontenjanı kapsamında yapılacak sığır cinsi hayvan ithalatlarında teknik şartlar Bakanlığın uygun görüşü ile ilgili kurum tarafından belirlenecek.

