Sigorta prim ödemelerinde son hafta

Asgari ücret desteğinden yararlanan işverenlerin 2016 yılı Aralık ayına ait sigorta prim ödemelerinin süresinin Ekim ayında dolduğunu ifade eden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bursa İl Müdürü Erhan Karaca, “Ayrıca, 2017 yılı Ocak ayına ait sigorta primlerinin 2017 yılı Kasım ayı sonuna ve 2017 yılı Şubat ayına ait ertelenen sigorta primlerinin ise 26 Aralık 2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. İşverenlerin başta asgari ücret desteği olmak üzere beş puanlık sigorta prim indirimi ve diğer sigorta prim teşviklerinden yararlanmaları için prim borçlarının bulunmaması ve süresinde ödemesi gerekmektedir" dedi.

Karaca, “Süresinde ödenmeyen primler sebebiyle gecikme zammı ve cezası ile karşılaşmamak, işverenlerimizin halihazırda yararlandıkları ve yararlanacakları asgari ücret desteği ve prim teşviklerinden mahrum kalacaktır. Bu hakların devamı için ertelenen ve vadesi gelen prim borçları ile birlikte cari ay ve yapılandırılmış eski borçlarının taksitlerinin de ödemesi süresi gelmiştir” diye konuştu.