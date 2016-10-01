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Sigorta şirketlerini dolandıran 10 kişi yakalandı

Şanlıurfa'da, sahte kazalarla sigorta şirketlerini dolandırdığı ileri sürülen 10 kişi gözaltına alındı.

Sigorta şirketlerini dolandıran 10 kişi yakalandı

01 Ekim 2016 14:33

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Evren Sanayi Sitesi'ne getirilen hasarlı ancak kaskosuz araçları, kaskolu başka araçlarla kaza yapılmış gibi göstererek sigorta şirketlerinin dolandırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık kararıyla sitedeki bazı işyerlerine baskın yapan jandarma, kaskosuz 4 aracı çekiciye yükleyip tenha bir yerde kaza yaptırmaya götüren şebeke üyeleri Necati A., İbrahim E., İbrahim A., Maslum Ç., Mehmet Ö., Mehmet D., Halil U., Murat Y., İlyas B. ile Suriye uyruklu Galid Ahmad A., gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularında verdiği ifadede kaskosuz olan araçları kaza süsü verip sigorta şirketlerinden hasar bedeli adı altında para aldıklarını söylediği öğrenildi. Sorgulamaları tamamlanan 10 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra dolandırıcılık suçlamasıyla adliyeye sevk edildiği öğrenildi. 

Etiketler: sigorta şirketi


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