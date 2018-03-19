Sigorta ve Reasürans Brokerlar Derneği yeni başkanı Ateş Çeber seçildi

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği, yapılan olağan genel kurul ile yeni yönetim kurulu üyelerini seçti. Yapılan oylama sonucu başkanlık görevi Marsh Türkiye’den Operasyon ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı olan Ateş Çeber’e emanet edildi.

Ateş Çeber kimdir?

Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Ateş Çeber, 1988’de finans bölümünde başladığı Marsh Sigorta Brokerliği’ndeki kariyerine sırasıyla CFO, operasyon, idari işler, satın alma ve tüm ödemeler disiplinlerinin yönetiminden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. Şu anda Marsh’ta operasyon & teknoloji Türkiye liderliği ile satın alma ve idari işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Çeber, aynı zamanda Marsh Türkiye icra kurulu üyesi ve Mercer Türkiye’de yönetim kurulu üyesi görevlerini sürdürüyor.

