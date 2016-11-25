Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) İstihdam İzleme Bülteni'nin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ağustos 2016 verilerinin değerlendirildiği 56'ncı sayısını yayınladı. Bu sayıda; sigortalı ücretli istihdamı, kadın istihdamı, işyeri, esnaf, çiftçi ve kamu çalışanı sayısında aylık ve yıllık en fazla artış gösteren iller ve sektörler incelendi.

Ağustos 2016'da, son bir yıldaki değişimlere bakıldığında yüzde 19,1 ile en fazla artış çiftçilerde görüldü. Artışta çiftçileri yüzde 3,1 ile kamu çalışanı, yüzde 0,3 ile sigortalı ücretli çalışanlar takip etti. Ağustos 2016'da son bir yılda kendi hesabına çalışan esnaf sayısında ise yüzde 2,8'lik düşüş görüldü.

Sigortalı ücretli (4/a), kendi hesabına çalışan esnaf (4/b), çiftçi (4/b) ve kamu çalışanı (4/c) sayıları Ekim 2008'de 100 kabul edildiğinde, söz konusu değer Ağustos 2016'da sigortalı ücretlilerde (4/a) 154,2, kendi hesabına çalışan esnaflarda (4/b) 102,7, çiftçilerde (4/b) 64,0 ve kamu çalışanlarında (4/c) ise 139,1 oldu.

Ağustos 2016'da imalat sanayide istihdam edilen sigortalı ücretli kadın sayısında Ağustos 2015'e göre 24 sektörün 8'inde artış, 16'sında azalış yaşandı. 24 sektörün toplamında Ağustos 2015'e göre 13 bin, mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Temmuz 2016'ya göre bin azalış gerçekleşti. Son bir yılda kadın istihdamının en fazla arttığı imalat sanayi sektörü 6 bin artışla motorlu kara taşıtı ve römork imalatı sektörü oldu. Bu sektörü gıda ürünleri imalatı, elektrikli teçhizat imalatı ve makine ve ekipman imalatı sektörü takip etti. Oransal değişime bakıldığında ise yüzde 23,2'lik artışla motorlu kara taşıtı ve römork imalatı sektörü Ağustos 2015'e göre en hızlı artan sektör oldu. Ağustos 2016'da sigortalı ücretli kadın istihdamında Ağustos 2015'e göre 81 ilin toplamında 50 bin istihdam artışı, mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Temmuz 2016'ya göre 7 bin istihdam azalışı yaşandı.

Ağustos 2016'ya göre artış yaşanan illerin başında ise 24 binlik istihdam artışıyla Ankara geldi. Ankara'yı; 11 bin istihdam artışı ile İstanbul, 4 bin artış ile Kocaeli ve 3 bin artış ile Bursa takip etti. Oransal artışlara bakıldığında en hızlı artış yüzde 115,6 ile Şırnak'ta yaşandı. Şırnak'ı; Kilis, Kırıkkale, Iğdır ve Van takip etti.

Ağustos 2016'da Türkiye genelinde faaliyet gösteren işyeri sayısı Ağustos 2015'e göre yüzde 0,6 (9 bin) artarak 1 milyon 717 bin oldu. Mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Temmuz 2016'ya göre işyeri sayısında 90 artış gerçekleşti.

Sektörler bazında incelendiğinde, Ağustos 2015'e göre 5 bin artış ile toptan ticaret sektörü işyeri sayısı en fazla artan sektör oldu. Bu sektörleri gayrimenkul faaliyetleri, bina inşaatı, yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri sektörleri izlemiştir. Oransal değişime bakıldığında kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik sektörü bir yılda yüzde 104,3 oranında arttı. Bu sektörü istihdam faaliyetleri ve kütüphane, arşiv ve müzeler sektörleri takip etti.

İşyeri sayısı 64 ilde arttı

Ağustos 2016'da il bazında işyeri sayısına bakıldığında Ağustos 2015'e göre 81 il içinde 64 ilde artarken; 17 ilde azalış gösterdi. Türkiye genelinde bir yılda işyeri sayısı 9 bin (yüzde 0,6) arttı. Son bir yılda işyeri sayısını en çok artıran il Kocaeli (bin) oldu. Kocaeli'ni; Bursa, Konya, Tekirdağ ve Van takip etti. Oransal değişime bakıldığında işyeri sayısı en hızlı artan il yüzde 12,7 artışla Bingöl oldu. Bingöl'ü; Van, Muş, Aksaray ve Erzincan takip etti.

Ağustos 2016 verilerine göre Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ) sayısı 1 yılda 9 bin arttı. Mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında KOBİ sayısı Temmuz 2016'ya göre 9 bin azaldı. Ağustos ayında geçen yıla göre KOBİ işyeri sayısı en fazla artan il bin ile Kocaeli oldu. Kocaeli'ni; Bursa, Konya, Tekirdağ ve Van takip etti. KOBİ işyeri sayılarının sektörel dağılımlarına bakıldığında 1 yılda en hızlı artan sektör yüzde 104,2 ile kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik oldu. Bu sektörü; istihdam faaliyetleri, kütüphane, arşiv ve müzeler sektörü ve kanalizasyon sektörü izledi.

Türkiye genelinde esnaf sayısı Ağustos 2015'e göre 56 bin (yüzde 2,8) azalarak 1 milyon 962 bin oldu. Mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Temmuz 2016'ya göre esnaf sayısı 2 bin arttı. Son bir yılda esnaf sayısı en fazla (17 bin) İstanbul'da azaldı. İstanbul'u; Ankara, Antalya, Adana ve Bursa takip etti. Oransal olarak bakıldığında esnaf sayısı en hızlı (yüzde 9,6) Şırnak'ta azaldı. Şırnak'ı; Zonguldak, Bayburt, Bingöl ve Adana takip etti.

Ağustos 2016'da çiftçi sayısında Türkiye genelinde Ağustos 2015'e göre 117 bin (yüzde 19,1), Temmuz 2016'ya göre mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında 30 bin artış gerçekleşti. 1 yılda çiftçi sayısı 19 ilde azaldı. Çiftçi sayısı en fazla azalan il 911 çiftçi ile Hakkari oldu. Hakkari'yi; Mardin, Elazığ, Van, Çankırı ve Diyarbakır takip etti. Oransal olarak en hızlı azalış yüzde 43,8 ile Hakkari'de gerçekleşti.

Ağustos 2016'da kamu çalışanı sayısı Türkiye genelinde Ağustos 2015'e göre 92 bin (yüzde 3,1) artarken, mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Temmuz 2016'ya göre 18 bin azaldı. Ağustos 2015'e göre İzmir, 7 bin artış ile kamu çalışanı sayısı en fazla artan il oldu. İzmir'i; İstanbul, Urfa, Antalya, Diyarbakır, Hakkari ve Kocaeli izlemiştir. Oransal olarak incelendiğinde Ağustos 2015'e göre en hızlı artış yüzde 17,2 ile Hakkari'de gerçekleşti.

Ağustos 2016 verilerine göre 4/a sigortalı kapsamında prime esas ortalama günlük kazançların illere göre dağılımları aşağıdaki tabloda verildi. Kars, 22,09 lira artış ile 1 yılda ortalama günlük kazancı en fazla artan il oldu. Kars'ı; Hakkari, Rize, Erzincan ve Zonguldak takip etti. Bir yılda ortalama günlük kazancı en hızlı artan il yüzde 36,2 ile Hakkari oldu. Hakkari'yi; Kars, Rize ve Ardahan izledi.

Ağustos 2016 verilerine göre 4/a sigortalı kapsamında prime esas ortalama günlük kazançların sektörlere göre dağılımına bakıldığında ormancılık ve tomrukçuluk sektörü 56,03 lira ile 1 yılda ortalama günlük kazancı en fazla artan sektör oldu. Bu sektörü, ham petrol ve doğalgaz çıkarımı, havayolu taşımacılığı, kömür ve linyit çıkartılması sektörleri takip etti. Bir yılda ortalama günlük kazancı en hızlı artan sektör yüzde 76,7 ile ormancılık ve tomrukçuluk sektörü oldu.

