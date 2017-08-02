Sıhhat, sağlık adı altında fuhuş yaptırıyorlarmış

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen bir masaj salonunda fuhuş yapıldığını tespit edilmesi üzerine operasyon yapılmış ve operasyonda E.Ö. ve N.M., isimli kadınlar ile birlikte iş yeri sahibi gözaltına alınmıştı.

Kent merkezinde Yüzbaşı Agah Efendi Caddesi üzerindeki bir iş hanında faaliyet gösteren masaj salonun tabelasındaki “VIP sıhhat, sağlık” yazısı dikkatlerden kaçmadı. Tabelada yazan telefon numarası ise şahısların yaptıkları işe rağmen ne kadar rahat olduklarını gözler önüne serdi.

Operasyonun ardından Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri dün akşam saatlerinde söz konusu iş yerini mühürleyerek kullanıma kapattı. İş yerini mühürleyen zabıta görevlileri ardından kapısına “iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alıncaya kadar kapatılmıştır” yazısı asıldı.

Gökten Ceylan