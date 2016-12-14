Suriye’de dün varılan ateşkes bugün Suriye rejimi tarafından bozuldu. Rusya ve Türkiye’nin garantörlüğüne rağmen Suriye yine sözünde durmadı. Suriye’nin bozduğu 7’inci ateşkes ile yaralılar kent dışına çıkarılmadı. 6 bin kişinin çıkarıldığı söylense de kentten sivillerin ayrılmasına izin verilmedi. Rejim güçleri hafif silahlı muhalifleri, sivilleri şehir dışına gönderme sözü verirken aksine bombardımana devam ediyor. Rejimin yanında yer alan Şii milisler, sokak ortasında muhaliflerin yanı sıra silahsız sivilleri de katlediyor.

Ancak bölgedeki siviller sosyal medyadan paylaştıkları görüntülerle yardım çağrılarında bulundu. Sosyal medyadan görüntüleri paylaşanlar rejimin bombardımana yoğun bir şekilde devam ettiğini, sanılanın aksine silahların susmadığını, çatışmanın artarak devam ettiğini bildirdi. İçerideki sivillerin hatta yaralıların dahi çıkmasına izin verilmediği aktarılırken, 40’dan fazla yaralının bulunduğunu aktarıldı. Bölgede yaşayanlar, yaralıların kontrol noktasına kadar gittiğini ancak çıkışlarına izin verilmediğini bildirdi.