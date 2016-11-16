Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyonla gözaltına alınan Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bakırhan, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma ile ilgili yapılan açıklamada, “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma (TCK 314/2) suçundan yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, PKK/KCK silahlı terör örgütünün çağrısı ve talimatı doğrultusunda Siirt ilinde meydana gelen birden fazla yasa dışı toplantı gösteri yürüyüşlerine katılarak örgüt lehine söz ve eylemde bulunmak, belediye adına tescilli araçları silahlı terör örgütü üyelerinin cenazelerine tahsis etmek suretiyle kullandırmak şeklinde birden fazla eyleme katılarak üzerine atılı suçu işlediğine yönelik kuvvetli suç şüphesi oluşturan deliller bulunması nedeniyle Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan gözaltına alınmıştır" denilmişti.

Bakırhan hakkındaki bu iddialar üzerine çıkarıldığı savcılık tarafından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifadesi alınan Bakırhan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Mehmet Niyazi Deniz