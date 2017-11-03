Siirt Havalimanı pistinde çalışmalar sürüyor

Çalışmalar kapsamında havalimanı çevresinde bulunan ve uçuşları olumsuz etkileyen tepeler traşlanarak, pistin sonunda uçakların durması için Durma uzantısı (stopway ) 60 metreye çıkartılarak uçakların daha rahat inmesi sağlanacak. Develet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, Siirt Havalimanı’nında yapılan çalışmaları hakkında resmi Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Siirt Havalimanı'nın uçuşlara uygun bir hale getirilmesi için DHMİ ile Siirt İl Özel İdaresi koordinesinde çalışmalar devam ediyor. Siirt Havalimanının uçuşa elverişli olmadığını öne süren Havayolu şirketlerinin sefer yapmaması üzerine çalışma başlatan DHMİ yetkilileri, havalimanı çevresinde bulunan ve uçakların kalkış ve inişlerini etkileyen tepeleri Tıraşlama çalışması başlattı. Ayrıca havalimanı pistinde bulunan bozuk zemin düzeltiliyor. DHMİ Siirt Havalimanında bakım çalışmalarını bitirdikten sonra, kötü hava koşullarında bile uçakların güvenli bir şekilde inmesini sağlayabilen ILS sistemini kuracak.

Çalışmaları DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak duyurdu

Çalışmaların hakkında resmi Twitter hesabından duyuru yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, “Siirt Havalimanının yeniden trafiğe açılmasına yönelik çalışmalar, Genel Müdürlüğümüz ve Siirt İl Özel İdaresi koordinesinde devam ediyor. Genel Müdürlüğümüzce Siirt İl Özel İdaresine gönderilen yazıda yer alan talepler doğrultusunda pistin şerit sahaları düzenleniyor.

Ayrıca, kurulması planlanan Glide Path cihazının kritik sahasında kalan tepelerin tesviye işlemlerine başlandı. Desteğini esirgemeyen Valimize, İl Özel İdaresi ekiplerine, arkadaşlarıma teşekkürler. Ortak amacımız Havalimanımızın bir an önce açılması” paylaşımını yaptı.

Tuncer Cengiz

