Siirt kırsalından bu kez sevimli haber geldi

Türkiye’nin kelebek türlerini araştırıp fotoğraflayan Trakel.Org grubu üyeleri, Siirt’te yeni bir tür keşfetti. Siirt beneklimeleği adını verdikleri kelebeği fotoğraflayan grup, Türkiye’de görülen 414. kelebek türünü belgelemiş oldu. Siirt'te taksi şoförlüğü yapan ve doğa fotoğrafçılığı ile ilgilenen Nihat Kaymaz, geçtiğimiz günlerde fotoğraf çekmek için çıktığı arazide daha önce hiç karşılaşmadığı bir kelebek türüne rastgeldi. Kelebeği fotoğraflayan Kaymaz, ardından bu fotoğrafları Trakel.org adlı kelebek sitesine yükledi. Sitenin tanım heyeti Kaymaz’ın yüklediği fotoğrafın Suriye ve Irak’tan kaydı bulunan ve daha önce Türkiye’de görülmemiş bir türe ait olduğu kanaatine varınca, yabancı uzmanlara da mail atılarak yardım istendi. Gelen mailler de türü doğrulayınca Türkiye’de kaydedilmiş kelebek türlerine bir yenisi daha eklendi.

Bu gelişmelerin ardından Trakel.org yöneticisi Hakan Yıldırım ile birlikte Siirt’e giden Onat Başbay ve Sedat Vardallı, bu türü bulan Nihat Kaymaz ile birlikte Siirt kırsalında bir kez daha yeni kelebeği aradı. Arazi sırasında güvenlik güçlerine durumu anlatmakta zorlandıklarını belirten Hakan Yıldırım, ‘’Güvenlik güçlerimize bölgeye sadece bir kelebek için geldiğimizi anlatmakta zorlandık. Havanın 20 dereceye çıkmasını bekledik. Havanın ısınmasıyla kelebeğimiz görünmeye başladı. 2 saatlik zorlu bir arazinin ardından ülkemizin yeni türünü fotoğraflamanın heyecanı ile dönüşe geçtik. Türün şu anda bilinen tek alanı olan bu yerler, Ilısu barajının su tutmasıyla birkaç yıl içinde sular altında kalacak. Umarız bu tür kendine yeni ve güvenli bir bölge seçer ve Türkiye’deki varlığını sürdürmeye devam eder’’ dedi.

Pontia glauconome olarak geçen yeni kelebek türünü ekip Siirt beneklimeleği olarak adlandırdıklarını duyururken, bölgenin daha pek çok yeni türlere ev sahipliği yapabileceğini ancak terörün bu duruma da gölge düşürdüğü belirtildi. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de kayıtlara yeni geçen ve sadece Nusaybin’de görülen ‘Nusaybin güzeli’ haberi kelebek fotoğrafçılarını hayli heyecanlandırmıştı.

Alper Tüydeş