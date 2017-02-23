İstanbul'da başta olmak üzere ülke genelinde faaliyetlerini yürüten Siirt Vakfı üyeleri Yalova Armutlu'da tatil ile istişare toplantısını bir arada yaparak yoğun tempoya kısa süreli ara verdi. Siirt Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Akyüz başkanlığında vakıf yönetim kurulu üyeleri Yalova Armutlu'da kaldıkları otelde aynı zamanda Siirtli hemşehrileri olan Ali Altuncu'yu ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında Akyüz, "Yalova Armutlu'ya mevlam bu Termal güzelliğini vermiş bizde iş adamlarımız ile buraya gelerek yoğun iş tempomuza mola verdik" dedi.

"Armutlu'da tarihin kalıntılarını görmek mümkün"

Yalova Armutlu'da yoğun Siirt nüfusunun olduğunun altını çizen Akyüz, "Cennet vatan ülkemizin nadide güzelliklerinden bir tanesi de Yalova Armutlu. Bizim hemşehrilerimizin yoğun ilgi göstermesinin altında yatan gerçek ise Armutlu'nun muhteşem güzelliklerini bir arada yaşatıyor olması. Örnek vermek gerekirse orman, deniz ve kaplıca başta olmak üzere geçmiş tarihin kalıntılarının günümüze kadar korunarak geldiğini Yalova Armutlu'da görmek mümkün" ifadelerini kullandı.

Akyüz, Siirt Vakfında kendisi ile birlikte görev yapan değerli iş adamları ile günün yoğun koşturmasına bir de vakıf işlerini araya aldığında bazen böyle etkinlikler ile mola verilmesi gerektiğini belirterek, , "Her ne kadar yaşadığımız yerler uzak olsa da gönüllerimizin yakın olduğu gerçeğinin bilindiği hemşehrilerimizi bu vesile ile ziyaret emiş bulunuyoruz. Siirtli hemşehrimizin burada yapmış olduğu başarılı çalışmalarını tebrik ediyoruz" diye konuştu.

Altuncu: "Sizlerle memleket özlemi gideriyoruz"

Yalova Armutlu Altuncu Otel Yönetim Kurulu Başkanı Ali Altuncu, "Siirt Vakfımız çok güzel başarılı işlere imza atıyorlar. Bu anlamda Vakıf Başkanımız Ali Akyüz'ü tebrik ediyoruz. Her ne kadar çok uzaklarda yaşıyor olsak da sevgili başkanımızın söylediği gibi gönüllerimiz bir. Sizlerle memleket özlemi gideriyoruz" şeklinde konuştu.