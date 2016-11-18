Valilikten yapılan açıklamada, bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Açıklamada, "İlimize bağlı Şirvan ilçesi Maden köyünde bulunan Bakır madenlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle göçük meydana gelmiştir. Valilik bünyesinde kriz merkezi faaliyete geçirilmiştir. Devam eden arama-kurtarma çalışmalarında göçük altından 3 işçinin cenazesine ulaşılmış olup, bölge illerden takviye arama-kurtarma ekipleri talep edilmiştir. Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları, AFAD, jandarma ve kurtarma ekiplerimizin desteği ile aralıksız devam etmektedir" denildi.

Mehmet Niyazi Deniz

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