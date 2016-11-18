Diğer
Kategoriler

Siirt Valiliği'nden göçük açıklaması

Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada göçükte 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Siirt Valiliğinden göçük açıklaması

18 Kasım 2016 07:47

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Açıklamada, "İlimize bağlı Şirvan ilçesi Maden köyünde bulunan Bakır madenlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle göçük meydana gelmiştir. Valilik bünyesinde kriz merkezi faaliyete geçirilmiştir. Devam eden arama-kurtarma çalışmalarında göçük altından 3 işçinin cenazesine ulaşılmış olup, bölge illerden takviye arama-kurtarma ekipleri talep edilmiştir. Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları, AFAD, jandarma ve kurtarma ekiplerimizin desteği ile aralıksız devam etmektedir" denildi. 

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT 

Etiketler: Siirt Valiliği


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!