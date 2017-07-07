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Siirt Valisi Ali Fuat Atik: 'Devlete kalkan eli kırmasını biliriz'

Siirt’in Valisi Ali Fuat Atik, Baykan Kaymakamı ve Belediye Başkanı Mehmet Kocabey’e yönelik saldırıya ilişkin, “Devlete kalkan eli kırmasını biliriz” dedi.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik: Devlete kalkan eli kırmasını biliriz

07 Temmuz 2017 15:38

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Baykan Kaymakamlığı ve İlçe Belediye Başkanlığının yanı sıra, Veysel Karani ve Atabağı Belde Belediyelerinin de başkanlığını yapan Mehmet Kocabey’e düzenlenen saldırının ardından geldiği ilçede, olay yerinde incelemelerde bulunmak amacıyla kaymakamlıktan çıktı. Vali Atik’i, kaymakamlık binası önünde, ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar karşıladı. “Kahrolsun PKK” sloganları atarak, terör örgütüne tepki gösteren vatandaşlarla sohbet eden Vali Atik, saldırı girişiminde bulunanlara en ağır cezanın verileceğini söyledi. Atik, devlete kimsenin gücünün yetemeyeceğini belirterek, "Bu saldırıyı gerçekleştirenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Sizin gibi vatandaşlar olduğu sürece bu vatanı kimse bölemez. Devlete kalkan eli kırmasını biliriz" diye konuştu.

Vali Atik, daha sonra, ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan saldırının gerçekleştirildiği yerde incelemede bulundu.  

Mehmet Niyazi Deniz

Etiketler: Ali Fuat Atik


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