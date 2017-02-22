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Siirt'e 16 doktor atanacak

Siirt kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, kamuya ait sağlık kurumlarına 12'si uzman toplam 16 doktor ataması yapılacağı belirtildi.


22 Şubat 2017 12:26

Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilecek olan 73'üncü Dönem Hizmet yükümlülüğü kurası kapsamında Siirt Devlet Hastanesine, bir göz hastalıkları uzmanı, bir ruh sağlığı hastalıkları uzmanı, bir tıbbi mikrobiyoloji uzmanı ve bir Acil Tıp Uzmanı olmak üzere toplam 4 uzman, Baykan Devlet Hastanesine bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, Kurtalan Devlet Hastanesine bir pratisyen hekim, bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, bir genel cerrahi uzmanı ve bir iç hastalıkları uzmanı, Pervari Devlet Hastanesine bir iç hastalıkları uzmanı, Eruh Devlet Hastanesine de 3 pratisyen, bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı ve bir iç hastalıkları uzmanı olmak üzere toplam 12 uzman ve 4 pratisyen hekimin atanacak. 

Mehmet Niyazi Deniz
 

Etiketler: Siirt kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği


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