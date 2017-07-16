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Siirtli muhabir ödülünü 15 Temmuz şehitlerine armağan etti

15 Temmuz'u en iyi anlatan fotoğrafla Türkiye birincisi olan Siirt Sonsöz Gazetesi Muhabiri Kadir Dede, Başbakan Binali Yıldırım'ın elinden aldığı ödülünü 15 Temmuz şehitlerine armağan etti.

Siirtli muhabir ödülünü 15 Temmuz şehitlerine armağan etti

16 Temmuz 2017 14:48

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) tarafından 15 Temmuz’un gazeteci şehidi Mustafa Cambaz anısına düzenlenen 30. Yerel Medya Özendirme Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Siirt'te Sonsöz Gazetesi Muhabiri Kadir Dede, fotoğraf dalında katıldığı yarışmada, Türkiye birinciliğine layık görüldü. Dede, Başbakan Binali Yıldırım'ın elinden aldığı ödülünü, 15 Temmuz şehitlerine armağan etti.
Yarışmaya fotoğrafın yer aldığı gazete ile katıldığını belirten Dede, "Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından geçen ay düzenlenen 15 Temmuz'u en iyi anlatan fotoğraf, haber ve makale konulu yarışmaya Siirt Sonsöz Gazetesi adına ‘Darbe’ konulu fotoğrafla katılarak Türkiye Birincilik derecesi aldım. Aynı zamanda Gazeteci Mustafa Canbaz özel ödüle de layık görüldüm. Ödülümü de bizzat Başbakan Binali Yıldırım'ın elinden aldım. Bu ödül aynı zamanda önümüzdeki dönemde başarıya daha çok teşvik edecek. Bu ödülü öncelikle 15 Temmuz şehitlerine ve 15 Temmuz gecesi darbecilere direnen tüm Siirt halkına armağan ediyorum" dedi.
(MND-MP-Y) 

Mehmet Niyazi Deniz


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