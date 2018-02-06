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Siirtliler Afrin’e giden askerler için havaalanına akın etti

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye’nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’na takviye olarak Siirt’ten 450 asker gönderildi. Askerler için uğurlama töreni düzenlendiğini duyan binlerce Siirtli, Türk bayraklarıyla havaalanına akın etti. Dualar edilen, kurbanlar kesilen törende ellerine kına yakılan askerler, davul ve zurnalarla uğurlandı.

Siirtliler Afrine giden askerler için havaalanına akın etti

06 Şubat 2018 16:40

Siirt 3'üncü Komanda Tugay Komutanlığında görevli 450 asker, TSK’nın Suriye’nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatına takviye olarak bölgeye gönderildi. Askerler için havaalanında uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Vali Ali Fuat Atik, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Salih Karataş, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve asker aileleri ile askerlerin gönderileceğini duyan ve Türk bayraklarıyla havaalanına gelen binlerce vatandaş katıldı. 

TSK tarafından Suriye’nin kuzeybatısında yer alan Afrin bölgesine yönelik başlatılan “Zeytin Dalı Harekatı”na katılacak olan tüm kahraman Mehmetçiğe başarılar dileyen Vali Atik, "Allah milletimizi, vatanımızı her türlü kötülükten korusun. Allah kazasız belasız gidip gelmeyi nasip eylesin. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü aziz milletimizin huzur ve güvenliği için, ezanımızın susmaması, bayrağımızın inmemesi için kahramanlarımız, Afrin’de canlarını feda ederek, can siper hane bir şekilde kahramanca her türlü terörist unsurlara karşı amansız bir mücadele vermektedirler” dedi.

Ellerine kına yakıldı 

Konuşmaların ardından dualar edilerek, kurban kesildi. Siirtli kadınlar, evlerinde hazırladıkları kınayı göreve giden Mehmetçiklerin ellerine yaktı. Askerlere sıkıca sarılan vatandaşlar, davul ve zurnalar eşliğinde uğurladı.

“Sevdiğime selam söyleyin”

Afrin'e giden bir asker, İhlas Haber Ajansı (İHA) aracılığıyla sevdiğine selam söyledi. Başka bir asker, kimsenin gözünün arkada kalmasını istemediklerini belirterek, vatan için gidip, döneceklerini vurguladı. Çocuğunu sarılan başka bir asker ise, eşine, "Merak etmeyin bizi, vatan borcu namus borcudur. Gidip döneceğiz" dedi.

Tugay Komutanına Kürtçe dua

Afrin'e giden askerlerin içinde yer alan Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz'a sarılan yaşlı bir kadın, Kürtçe dua ederek, “Allah sizleri ve bu vatanı korusun. Cumhurbaşkanımızı ve devletimizi korusun” ifadelerini kullandı.
Kentten toplam 871 askerin operasyona katıldığı da öğrenildi.  

Etiketler: afrin, asker

 

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