AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilecek olan 72. dönem hizmet yükümlülüğü kurası kapsamında Siirt genelinde ihtiyaç duyulan branşlarda görev yapmak üzere il genelinde toplam 18 doktor ataması yapılacağını bildirdi.

AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ise İl Sağlığı Müdürlüğü Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezinde görevlendirilmek üzere 1 pratisyen hekim, Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı sağlık kurumlarına 14 uzman ve 3 pratisyen hekim olmak üzere toplam 18 doktor ataması yapılacağını belirtti. Çalapkulu, ayrıca 130 yardımcı sağlık personeli ebe, hemşire, sağlık memuru ataması yapılarak bu noktada ihtiyacın giderileceğini söyledi.

Mehmet Niyazi Deniz