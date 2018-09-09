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Siirt’te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt’te 2 terörist etkisiz hale getirildi
Siirt’te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt’in Eruh ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, “Dün İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Eruh ilçesi Gedikkaşar köyü Harahilit dere bölgesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. Aynı gün İl Jandarma Komutanlığı tarafından yakın hava desteği talep edilmesi üzerine, tespit edilen hedefler tam isabetle vurulmuştur. Bugün yakın hava desteği ile vurulan bölgeye Siirt İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Hareket unsurları, Siirt Polis Özel Harekat unsurları ve güvenlik korucuları ile birlikte temas araması faaliyeti icra edilmiş, bölücü terör örgütü mensubu 2 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin tesisi için bölücü terör örgütü unsurlarına yönelik operasyonlara, kararlılıkla son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir" denildi.

Mehmet Niyazi Deniz
 

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