Siirt'te 220 askerin yargılanmasına devam edildi

Siirt'te 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle, içlerinde dönemin 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek, yardımcısı Albay Alican Erkilitlioğlu ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Necati Metin'in de bulunduğu 220 askerin yargılanması 5’inci gününde devam etti. Siirt Üniversitesinde oluşturulan salonda devam eden duruşmada, sanıkların ifadelerinin alınmasına devam edildi. Sanık Uzman Çavuş Selahattin Başpınar, 15 Temmuz gecesi valilik binasına geldiklerinde İl Jandarma Komutan Vekili Albay Necati Metin’in, Emniyet Müdürüyle toplantıya katıldığını anlatarak, 15 dakika sonra da valiliğe geldiklerini ve burada vali, emniyet müdürü ve Albay Metin’in görüşme yaptıklarını ifade etti. Daha sonra tekrar valilik makamına geçtiklerini belirten Başpınar, burada Albay Metin’in dönemin 3'üncü Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek'e dönerek, "Komutanım yapmayın" diye sorduğunu işittiğini söyledi. Başpınar, valilik binasının üst katındaki MOBESE biriminin karşısında vali, tugay komutanı, emniyet müdürü ve Albay Metin’in bir görüşme yaptığını, görüşme sonrası da pencereye çıkarak halkı selamladığını, olay gecesi orada bulunduğunu ve görüşmelerde suç içerikli kanuna aykırı hareket etmediğini ve suçsuz olduğunu söyledi.



Eski Jandarma Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmet Ünsal ise, 15 Temmuz akşamı komutanlarının izniyle valilik önüne geldiklerini anlatarak, burada karanlık nedeniyle valilik önündekileri net olarak göremediğini ileri sürdü. Bir müddet sonra Zafer Yüzbaşı'nın yanına gelen sivil bir kişiyle konuştuğunu, konuşan bu kişinin daha sonra tutuklanan Ahmet Keleş adında istihbarat şube müdürü olduğunu öğrendiğini aktaran Ünsal, mahkeme başkanının, “Ne konuştuklarını duydun mu?” sorusuna, gürültüden ne konuştuklarını duyamadığı yanıtını verdi. Ünal, JÖH tim komutanı olduğunu ve olay gecesi evde uyuduğu sırada, komutanlarının güvenlik bahanesiyle kendisini çağırdığını da anlatarak, görevlerinin Siirt Emniyet Müdürlüğü binasının bulunduğu Ali Gaffar Okan Caddesi’nin güvenliğini sağlamak olduğunu aktardı.

Mehmet Niyazi Deniz