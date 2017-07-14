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Siirt'te 25 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Pervari ilçesinde 12 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında devam eden bir aylık operasyonda 11'i sağ 14'ü ölü toplam 25 terörist etkisiz hale getirilirken, 79 sığınak ve mağara imha edildi.

Siirtte 25 terörist etkisiz hale getirildi

14 Temmuz 2017 22:51

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Siirt ili, Pervari ilçesi Doğan köyü mülki sınırları içerisinde bulunan Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Güvenlik Korucuları unsurlarınca 12 Haziran-13 Temmuz 2017 tarihleri arasında başlayan 'Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01' adlı Operasyon zor arazi şartlarında devam etmiştir. Operasyon süresince bugüne kadar 11 ’i sağ, 14’ü ölü olmak üzere toplam 25 terörist etkisiz hale getirilmiş, tespit edilen 79 adet sığınak/mağarada yaklaşık 35 ton yaşam malzemesi, 64 adet çeşitli modelde silah, bu silahlara ait yaklaşık 20 bin adet mühimmat, 2 ton amonyum nitrat ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzeme ele geçirilmiştir" belirtildi. 

Mehmet Niyazi Deniz
 

Etiketler: Siirt, terörist


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