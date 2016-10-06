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Siirt'te 288 kişilik işe 5 bin 46 başvuru yapıldı

Siirt'te Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamındaki Çalışma ve İs kurumu tarafından istihdam edilecek 288 kişilik iş kadrosunu 5 bin 46 başvuru yapıldı.

Siirtte 288 kişilik işe 5 bin 46 başvuru yapıldı

06 Ekim 2016 11:06

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ömer Aslan, Siirt Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki merkezde 180, tüm ilçelerde 188 olmak üzere okullarda hizmetli olarak 9 aylığına toplam 288 işçi alımı için başvuruların sora erdiğini söyledi. Aslan, 23 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında yapılan başvurularda Siirt merkezde 2 bin 846 kişi, Eruh, Pervari, Kurtalan, Şirvan ve Tillo ilçelerinde de 2 bin 200 kişi olmak üzere toplam 5 bin 46 kişinin başvuruda bulunduğunu aktardı. Aslan, "Siirt merkez 180, Eruh ilçesinde 15, Kurtalan ilçesinde 40, Pervari ilçesinde 20, Baykan ilçesinde 20, Şirvan ilçesinde de 13 kişi çalışacak. Alınacak işçilerin maddi durumları, aile nüfus sayısı, üzerlerinde herhangi bir mal varlığının olup olmadığı araştırılacak ve en çok hak eden ihtiyaç sahibi insanlar istihdam edilecek" dedi. 

Mehmet Niyazi Deniz

Etiketler: iş başvurusu, Siirt, Toplum Yararına Çalışma Programı


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