Siirt'te 3 kişi uzun namlulu silahlarla yakalandı

Siirt Valiliğinde alınan bilgilere göre, olay, sabah saat 08.20 sularında Şirvan ilçesi Taşyaka köyü Havuz mevkii yakınlarında meydana geldi. Tarlada çalıştığı sırada silahlı kişilerin taciz ateşine maruz kalan A.B. adlı bir vatandaş, kaçarak sığındığı köyde güvenlik güçlerine haber vermesi üzerine Şirvan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. Yapılan araştırmada olay yerinin yakınında M.S.C., A.E. ve M.S.C. adlı şahıslar arazide saklanırken yakalandı. Üzerlerinde ruhsatsız olduğu tespit edilen 2 adet Kaleşnikof, bir adet G1 olduğu değerlendirilen silah ve mühimmat ele geçirilirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Mehmet Niyazi Deniz