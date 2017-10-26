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Siirt'te 3 kişi uzun namlulu silahlarla yakalandı

Siirt'te silahlı saldırıya uğrayan bir vatandaşın ihbarı üzerine 3 şüpheli uzun namlulu silahlarla yakalandı.

Siirtte 3 kişi uzun namlulu silahlarla yakalandı

26 Ekim 2017 16:33

Siirt Valiliğinde alınan bilgilere göre, olay, sabah saat 08.20 sularında Şirvan ilçesi Taşyaka köyü Havuz mevkii yakınlarında meydana geldi. Tarlada çalıştığı sırada silahlı kişilerin taciz ateşine maruz kalan A.B. adlı bir vatandaş, kaçarak sığındığı köyde güvenlik güçlerine haber vermesi üzerine Şirvan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. Yapılan araştırmada olay yerinin yakınında M.S.C., A.E. ve M.S.C. adlı şahıslar arazide saklanırken yakalandı. Üzerlerinde ruhsatsız olduğu tespit edilen 2 adet Kaleşnikof, bir adet G1 olduğu değerlendirilen silah ve mühimmat ele geçirilirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor. 

Mehmet Niyazi Deniz

Etiketler: Siirt, silahlı saldırı

 

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