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Siirt’te 3 terörist daha öldürüldü

Siirt merkeze bağlı Güneşli köyünde düzenlenen operasyonda, 2’si kadın, 1’i grup sorumlusu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Siirtte 3 terörist daha öldürüldü

17 Ekim 2016 12:02

Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Bugün Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Batman İl Jandarma Komutanlığı’nca ilimiz merkez ilçeye bağlı Güneşli köyü mülki sınırları içerisinde icra edilen müşterek operasyonda, arazide intikal etmekte olan 3 PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. Saat 04.03’te Siirt 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı'ndan talep edilen Atak helikopterlerle yapılan atış sonucunda 3 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede arazi arama faaliyeti devam etmektedir" denildi.  


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