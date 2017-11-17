Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "16 Kasım 2017 günü saat 17.00 sıralarında Siirt Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Eğlence Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Ormanardı köyü kırsalında operasyonel faaliyet icra etmekte olan Siirt İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Komando Timi ile Güvenlik Korucusu Timinin bulunduğu bölgeye 4-5 kişi oldukları değerlendirilen BTÖ mensuplarınca taciz ateşi açılmıştır. Taciz ateşinin yapıldığı bölgedeki teröristlere operasyon timlerinin anında karşılık vermesi üzerine, 1 bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubunun yaralanarak yere düştüğü, diğer teröristlerin ise bu teröristi kollarından sürükleyerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştıkları tespit edilmiştir. Arazideki timler tarafından sıcak temas sürdürülerek teröristlerin bölgeden uzaklaşmaları engellenmiştir. Siirt İl Jandarma Komutanlığınca temasın başladığı bölgeye sevk edilen zırhlı araçlarla takviyeli komando ve güvenlik korucusu timleriyle, bölücü terör örgütü mensuplarının kaçış istikametleri tamamen tutulmuştur. 17 Kasım 2017 günü havanın aydınlanmasıyla birlikte iz takip köpeği de kullanılarak bölgede icra edilen arama ve tarama faaliyeti neticesinde dere yatağı içerisinde biri kadın olmak üzere toplam 3 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede yapılan arama ve tarama faaliyetlerinde 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet RPG-7 roketatar, 3 adet el bombası, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon faaliyetlerine devam edilmektedir" denildi.

