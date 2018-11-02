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Siirt'te 46 öğrenci gazdan etkilendi

Siirt'te 46 öğrenci gazdan etkilendi
Siirt'te 46 öğrenci gazdan etkilendi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, neden kaynaklandığı henüz tespit edilemeyen bir gaz sızıntısından 46 öğrenci etkilendi.

Garzan Mahallesi Kurtalan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Yurdunda, biber gazına benzer bir sızıntıdan etkilenen 46 öğrenciden 7'si Siirt Devlet Hastanesi'nde, diğerleri Kurtalan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Gaz bombası olma ihtimaline karşı okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Yetkililerden alınan bilgilere göre, olayın saat 20.50 sıralarında okul pansiyonunun penceresini açan öğrenciler, dışarıdan gelen gaz kokusunu fark etti. Doğal gaz firmasına ve itfaiyeye haber verilmesiyle kokunun dışarıdan bir etki olduğu anlaşıldı. Doğal gazda herhangi bir arıza bulunmazken, okulun bulunduğu mahalleyi etkisi altına alan ve neden kaynaklandığı henüz tespit edilemeyen bir durum olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

Mehmet Niyazi Deniz
 

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