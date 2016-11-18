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Siirt'te 5 ilden kurtarma ekipleri aramaları sürdürüyor

Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, Şirvan'da meydana gelen göçükte toprak altında kalan 12 işçinin kurtarılması için tüm kamu kurum ve kuruluşlarının imkanlarının seferber edildiğini söyledi.

Siirtte 5 ilden kurtarma ekipleri aramaları sürdürüyor

18 Kasım 2016 16:42

Vali Mustafa Tutulmaz, göçüğün meydana geldiği bölgede yaptığı açıklamada kurtarma çalışmalarının Diyarbakır, Batman, Bitlis, Van ve Erzurum arama kurtarma ekipleriyle yapıldığını aktardı. Tutulmaz, "Dün akşam itibariyle, şuanda içinde bulunduğumuz maden işletme sahasında bir heyelan gerçeklemiştir. Bu heyelanın valiliğimize ilk ihbarı saat 21.00'de oldu. Saat 22.00 itibariyle Siirt İl AFED ekipleri ve jandarma arama kurtarma ekipleri ulaşmışlar, ilk ulaşan ekibin bize bildirdiği bilgiler ışığında olayın vahametini anlamamız üzerine AFAD Başkanlığıyla bağlantıya geçtik ve bölgemizdeki Diyarbakır, Batman, Bitlis Van ve Erzurum arama kurtarma ekiplerini hızlı bir şekilde bu alana yönlendirdik. Saat 24.00 itibariyle de ekipler alana intikal etti. Ancak heyelan sahasında arama kurtarmanın riski halen devam ediyordu. İlk vatandaşımızı kurtardığımız anda bile hala akıntılar devam ediyordu. Risk yüksekti, dolayısıyla sabaha kadar arama işlemleri yapamadık. Gün ağarmasıyla birlikte az önce bahsettiğim bölgelerden gelen arama kurtarma ekipleri başta olmak üzere MTA'dan, TPO'dan gelen arama kurtarma ekipleriyle yine aynı arama işlemlerimize hızlı bir şekilde başladık. Sabah saatlerinde bir işçimizi göçük altından çıkardık. Az önce de bir işçimizi göçük altından çıkardık. Tespitlerimize göre geride 12 işçimiz daha bulunmaktadır. Bunların da kurtarılması için kamu kurum ve kuruluşların imkanlarını seferber ettik. Ankara ayağı gerek il basında tüm kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını hızlı bir şekilde devam ettirmektedirler. Gene arka tarafta gördüğümüz alanda hala heyelan riski devam etmektedir. Bu da arama kurtarma faaliyetlerini olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Şuana kadar 4 işçimizin cansız bedenine ulaştık, 12 işçiye ulaşmak için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"İşçilere canlı ulaşabileceğimizi sanmıyorum"
AFAD Başkan Vekili Halis Bilden ise, göçük altındaki işçilere canlı olarak ulaşabileceğinin zor olduğunu söyledi. Bilden, "Mümkün olduğu kadarıyla nezaret etmeye çalışıyoruz; çünkü burası zorlu bir bölge. Ümit ediyoruz ki canlı bedenlere ulaşalım, eğer ulaşamazsak bile ailelere cansız bedenlerini teslim edebilelim. İşçinin kardeşi ile irtibata geçtiği bilgisi bana da geldi. Ben de hemen o bölgeye intikal ettim. Şu an o noktada çalışmamız sürüyor. Canlı ulaşabileceğimizi tahmin etmiyorum. Biz hepimiz buradayız, bitene kadar burada kalacağız. En kısa sürede ailelerin merakını gidermek istiyoruz" şeklinde konuştu.  

Etiketler: Mustafa Tutulmaz, Şirvan


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