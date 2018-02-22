Siirt’te 60 özel harekat polisi Afrin’e uğurlandı

Siirt Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 60 polis, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye’nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü “Zeytin Dalı Harekatı”na takviye olarak bölgeye gönderildi. Polisler için, uğurlama töreni düzenlendi. Şube Müdürlüğü binasında düzenlenen törene, Vali Ali Fuat Atik, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Polisler, dua okunup, kurban kesilmesinin ardından uğurlandı.

2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Özel harekat polisleri araçlarla uğurlayan çok sayıda vatandaş, Siirt girişine kadar polisleri yalnız bırakmadı. Siirt-Kurtalan karayolunda yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Özel harekat polislerinin otobüslerle geçişi sırasında evlerinden ve iş yerlerinden çıkan bazı vatandaşlar, el sallayarak ve Türk bayrağı açtı.

“İnşallah terörün kökünü kazırlar”

Polisleri uğurlamaya gelen Siirtli bir esnaf, uğurlama törenine yetişebilmek için iş yerini kapattığını belirterek, "Bugün Afrin'e özel harekat polislerimizi uğurluyoruz. Rabbim onların yardımcısı olsun, inşallah oradaki terörün kökünü kazıyıp, kazasız belası memleketlerine dönerler” dedi.

Mehmet Niyazi Deniz -Selami Deniz

