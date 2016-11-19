Şirvan ilçesi Maden köyünde bulunan bir bakır ocağında meydana gelen heyelan nedeniyle oluşan göçüğün altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Siirt, Diyarbakır, Erzurum, Van, Ankara, Bitlis ve Batman’dan facianın yaşanması ile birlikte gönderilen 90 kişilik AFAD ekibi, iş makineleri ile olası heyelan risklerini azalttıktan sonra, göçükte kalan 11 işçinin kurtarılması için yoğun çaba gösteriyor. Arama çalışmalarında özel eğitimli arama köpekleri de kullanılıyor.

Vatandaşlar ise, göçükte kalan yakınlarından haber alabilmek için bekleyişlerini sürdürüyor. Havanın soğuduğu ve kararmaya başladığı bölgede, yaktıkları ateşlerin çevresinde çember oluşturan vatandaşlar, yakınlarından gelecek haberleri bekliyor.