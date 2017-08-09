Siirt'te Afgan uyruklu 47 kaçak yakalandı

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, 8 Ağustos 2017'de Baykan’da İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerince yol kontrol çalışması yapıldığı belirtildi. Bu sırada bir minibüs içerisinde, 5’i çocuk, 4’ü kadın, 38’i erkek olmak üzere toplam 47 Afganistan uyruklu kaçak göçmenin yakalandığının belirtildiği açıklamada, İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şahısların, Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiğini, buradan da ülkelerine gönderilmek amacıyla Yabancılar Geri Gönderme Merkezine götürüldüğü kaydedildi. Açıklamada, gözaltına alınan minibüs şoförünün ise işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Mehmet Niyazi Deniz