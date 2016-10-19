Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Siirt'te apartman yangını paniğe neden oldu

Siirt'te apartman yangını paniğe neden oldu

Siirt'te bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Siirtte apartman yangını paniğe neden oldu

19 Ekim 2016 20:20

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Ali Çelik Caddesinde bir apartman dairesinin 5'inci katında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber verilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, doğalgaz dağıtım şirketi personeli de muhtemel bir patlamaya karşı gaz akışının sağlandığı vanayı kapattı. Dairede kimselerin olmaması olası bir faciayı önlerken, maddi hasar meydana geldi.


Mehmet Niyazi Deniz

Etiketler: apartman yangını


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!