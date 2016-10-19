Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Ali Çelik Caddesinde bir apartman dairesinin 5'inci katında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber verilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, doğalgaz dağıtım şirketi personeli de muhtemel bir patlamaya karşı gaz akışının sağlandığı vanayı kapattı. Dairede kimselerin olmaması olası bir faciayı önlerken, maddi hasar meydana geldi.

Mehmet Niyazi Deniz