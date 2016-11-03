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Siirt'te aranan terör şüphelilerinden biri yakalandı

Siirt Emniyet Müdürlüğü’nce, önceki gün görüntülere yansıyan 2'si kadın 3 terör şüphelisinin bulunması için yapılan çalışmalar çerçevesinde, aranan şüphelilerden 1’i yakalandı.


03 Kasım 2016 17:57

Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 1 Kasım 2016’da, basın yayın organları ile paylaşılan güvenlik kameralarına ait görüntülerde Emniyet birimlerine yönelik eylem amaçlı keşif çalışması yaptıkları değerlendirilen şahıslardan birinin gözaltına alındığını bildirdi. Açıklamada, "Güvenlik kamerası görüntülerindeki diğer iki şahıs ile ilgili tahkikat devam etmektedir. Ayrıca resimleri paylaşılan ve eylem amaçlı olarak İl merkezimizde bulundukları değerlendirilen Viyan Kod adlı Pınar Ateş ile açık kimliği tespit edilemeyen Sözdar Eftelya Kod adlı PKK/KCK terör örgütü mensubu şahısların ise arama ve yakalama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

İhbar edenlere 300 bin ile 4 milyon TL ödül
Açıklamada, terör örgütü mensuplarının mevcut konumlarını 140-155-156 ve Siirt Valiliğine ait 0 484 223 2030 numaralı hatlara ihbar ederek yakalanmalarını sağlayan vatandaşlara, farklı renk kategorileri baz alınarak 300 bin TL ile 4 milyon TL aralığında para ödülü verileceği de anımsatıldı.  

Mehmet Niyazi Deniz
 

Etiketler: Siirt, Terör şüphelisi


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