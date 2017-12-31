Siirt’te asker ve koruculara yeni yıl sürprizi

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Milletvekilli Yasin Aktay, 3’üncü Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek, Eruh ve Pervari ilçelerindeki üs bölgelerine gelerek, asker ve korucuların yeni yılını kutladı. Vali Ali Fuat Atik, 2017’nin son saatlerini kahraman asker, polis ve korucularla geçirmek için üs bölgelerini ve ardından polis noktalarını ziyaret ettiklerini söyledi. Vali Atik, “Buradaki evlatlarımızı, milletimizin evlatlarını ziyaret ettik, gözlerinden öptük, yeni yıllarını kutladık. Onlar bizim evladımız, vatanın evlatları. Sayın Milletvekillimiz ve beraberimizdeki heyetle birlikte zor şartlarda görev yapan, vatan, millet ve devlet savunmasında görev yapan kahraman Mehmetçiğimiz önemli başarılara imza attılar” dedi.

Selami Deniz

