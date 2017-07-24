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Siirt'te askeri taşıyan sivil araca hain saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Siirt'in Baykan ilçesinde seyir halinde olan sivil bir aracın içerisinde bulunan askerlere uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Teröristlerin saldırısı sonucu araçta bulunan askerlerden biri şehit olurken, 1 uzman çavuş ve 1 güvenlik korucusu olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Siirtte askeri taşıyan sivil araca hain saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

24 Temmuz 2017 11:15

Edinilen bilgiye göre, Siirt'in Baykan ilçesi ile Ziyaret bölgesi arasında bulunan Çukurca köyü kırsalında seyir halindeki sivil araca teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. İçinde askerlerin bulunduğu sivil araca yönelik yapılan saldırıda 1 asker şehit olurken, biri uzman çavuş ve biri güvenlik korucusu olmak üzere iki kişi yaralandı. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda takviye kuvvet gönderildi. Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldığı belirtildi. 

Mehmet Niyazi Deniz 

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Etiketler: asker, saldırı, siiirt


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