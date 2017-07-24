Siirt'te askeri taşıyan sivil araca hain saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Siirt'in Baykan ilçesi ile Ziyaret bölgesi arasında bulunan Çukurca köyü kırsalında seyir halindeki sivil araca teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. İçinde askerlerin bulunduğu sivil araca yönelik yapılan saldırıda 1 asker şehit olurken, biri uzman çavuş ve biri güvenlik korucusu olmak üzere iki kişi yaralandı. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda takviye kuvvet gönderildi. Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldığı belirtildi.

Mehmet Niyazi Deniz

GÜNÜN ÖZETİ