Siirt Belediye Başkanı Turcer Bakırhan'ın, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Belediye Başkanlığı'na Siirt Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın atandı. Sabah erken saatlerinde Siirt Belediyesi'ne gelen çok sayıda polis, belediye binasının içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Kayyum olarak atanan Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın sabah saat 09.00 sularında beraberinde Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileriyle belediye binasına geldi. Taşkın, basın mensuplarının sorularına, 'Hayırlı olsun' cevabını verdikten sonra başkanlık makamına geçerek göreve başladı.

Eskiyen Türk bayrağı yenisiyle değiştirildi

Kayyum atanan Vali Yardımcısı Taşkın'ın belediye binasına gelmeden önce belediye bahçesi önündeki direkte, eskiyen Türk bayrağı indirilerek yerine yenisi göndere çekildi. Özel harekat polisleri belediye önünde güvenlik önlemi alırken, belediye binası içerisi ve çevresi iz süren köpeklerle aramadan geçirildi. Personel tek tek aramadan geçirildikten sonra binaya alındı. Ayrıca Siirt Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, belediye binasının bulunduğu Cumhuriyet Caddesi'ne gelerek güvenlik önlemlerini yerinde inceledi.

Mehmet Niyazi Deniz

