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Siirt’te bir evin çatı katında yangın çıktı

Siirt’te bir evin çatı kısmında bacadan çıkan ateş sonucu eşyaların tutuşmasıyla yangın çıktı.

Siirtte bir evin çatı katında yangın çıktı

05 Şubat 2018 17:12

Siirt’te bir evin çatı kısmında bacadan çıkan ateş sonucu eşyaların tutuşmasıyla yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre olay, Sakarya Mahallesi 11. Sokakta Şemsettin Erzen’e ait evin çatı katında meydana geldi. Yangını fark eden ev sahibi Erzen, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatı katında çıkan yangına zamanında müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı evde çatı katında bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.  

Selami Deniz
 

 

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