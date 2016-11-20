Siirt'te bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı - Tıkla İzle

Maden köyündeki bakır madeninde heyelandan dolayı meydana gelen göçükte 16 işçi toprak altında kalmıştı. Toprak altında kalan işçilerin çıkarılması için başlatılan çalışmalarda bugün 6'ıncı işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Toprak altında cesedine ulaşılan Sedat Bulut'un bulunduğu yerden çıkarılması için çalışmalar sürerken, acı haberi alan aile fertleri göçük bölgesinde ağıtlar yaktı.

AFAD ekipleri tarafından aralıksız sürdürülen çalışmalarda şimdiye kadar 6 işçinin cansız bedenine ulaşılırken, hala toprak altında bulunan 10 işçiye ulaşılması için aramaların sürdürüldüğü belirtildi.

Mehmet Niyazi Deniz