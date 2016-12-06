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Siirt'te bir işçinin daha cenazesine ulaşıldı

Siirt'in Şirvan ilçesinde bakır madeni ocağında 17 Kasım’da yaşanan göçük sahasında bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Siirtte bir işçinin daha cenazesine ulaşıldı

06 Aralık 2016 23:30

17 Kasım 2016 tarihinde 16 işçinin göçük altında kaldığı sahada yapılan çalışmalar sonucu 12 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Havaların yağışlı gitmesinden dolayı zaman zaman duran çalışmalar, bugün havaların güneşli olmasıyla hız kazanmıştı. Akşam saatlerinde devam eden çalışmalarda göçük altında bir işçinin daha cenazesine ulaşıldı. Toprak altındaki 3 işçinin bulunması için çalışmalar devam ederken, göçük altında çıkarılan cenazenin kimliği yapılacak otopsinin ardından tespit edilecek. 

Mehmet Niyazi Deniz
 

Etiketler: maden, Siirt


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