17 Kasım 2016 tarihinde 16 işçinin göçük altında kaldığı sahada yapılan çalışmalar sonucu 12 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Havaların yağışlı gitmesinden dolayı zaman zaman duran çalışmalar, bugün havaların güneşli olmasıyla hız kazanmıştı. Akşam saatlerinde devam eden çalışmalarda göçük altında bir işçinin daha cenazesine ulaşıldı. Toprak altındaki 3 işçinin bulunması için çalışmalar devam ederken, göçük altında çıkarılan cenazenin kimliği yapılacak otopsinin ardından tespit edilecek.

Mehmet Niyazi Deniz

