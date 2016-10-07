Siirt Valiliği'nden yapılan açılamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, merkeze bağlı Yerli bahçe köyü Botan Çayı mevkiinde terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen bir sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi. Açıklamada, "Operasyonda bir adet M16 piyade tüfeği, bir adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ve tüfek üzerine monteli dürbün, 26 adet 9 mm tabanca mermisi, 299 adet 5,56 milimetre M16 piyade tüfeği fişeği, 11 adet metal M16 piyade tüfeği şarjörü, bir adet hücum yeleği, 4 adet sırt çantası, 175 metre elektrik kablosu, 22 adet pil, bir adet el telsizi, bir adet telsiz anteni, bir adet araç telsizi, bir adet telsiz konuşma mandalı, 2 adet Aselsan marka el telsizi, 49 adet keskin nişancı tüfeği fişeği, 5 adet keskin nişancı tüfeği metal şarjör, 7 adet alyan anahtarı, bir adet mesafe ölçüm cihazı, 2 adet küçük el feneri, bir adet silah üstü dürbün, bir adet el dürbünü, 3 adet el bombası, bir adet keskin nişancı tüfeği üzerine monteli dürbün hamili, 9 adet uzaktan komutalı anahtar devresi, bir adet silah üstü termal, 6 adet saatli zaman ayarlı düzenek, 25 adet fünye, 3 kilogram patlayıcı olduğu değerlendirilen madde, 60 santimetre infilaklı fitil, 11 adet elektronik devre kartı, 2 adet dürbün, 5 adet pil bloğu, bir adet küçük tüp ve örgüte ait doküman ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

Mehmet Niyazi Deniz



