Siirt Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, operasyonda 27 kişinin gözaltına alındığını kaydedilerek, şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramada el koyma işlemleri gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği de kaydedildi.

Mehmet Niyazi Deniz