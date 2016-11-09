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Siirt’te FETÖ soruşturması: 27 gözaltı

Siirt’te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma çerçevesinde 27 şüpheli gözaltına alındı.


09 Kasım 2016 16:11

Siirt Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, operasyonda 27 kişinin gözaltına alındığını kaydedilerek, şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramada el koyma işlemleri gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği de kaydedildi.  

Mehmet Niyazi Deniz

Etiketler: fetö soruşturması


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