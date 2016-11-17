Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY terör örgütüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; 30 Ekim -09 Kasım 2016 tarihleri arasında eş zamanlı yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 15 polisin, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiğini bildirdi. Açıklamada, 12 şüphelinin tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı verildiğini, aynı operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin de Siirt Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldığını bildirdi.

Mehmet Niyazi Deniz