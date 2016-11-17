Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Siirt'te FETÖ soruşturmasında 15 polis serbest

Siirt'te FETÖ soruşturmasında 15 polis serbest

Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen soruşturmada farklı tarihlerde gözaltına alınan 15 polis, sevk edildikleri adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.

Siirtte FETÖ soruşturmasında 15 polis serbest

17 Kasım 2016 18:10

Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY terör örgütüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; 30 Ekim -09 Kasım 2016 tarihleri arasında eş zamanlı yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 15 polisin, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiğini bildirdi. Açıklamada, 12 şüphelinin tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı verildiğini, aynı operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin de Siirt Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldığını bildirdi. 

Mehmet Niyazi Deniz

Etiketler: 15 polis serbest, fetö soruşturması, Siirt


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!