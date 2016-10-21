Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütüyle ilgili yürütülen soruşturmada; Siirt'te örgütü sağlık yapılanmasının deşifre edilerek çökertilmesi amacıyla 9-15 Ekim 2016 tarihleri arasında eş zamanlı yapılan operasyonla gözaltına alınan 3 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Y.A. ve M.S. adlı doktorlar, C.G. adlı sağlık görevlisi tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT