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Siirt'te FETÖ soruşturmasında 3 kişi tutuklandı

Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı.

Siirtte FETÖ soruşturmasında 3 kişi tutuklandı

21 Ekim 2016 17:06

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütüyle ilgili yürütülen soruşturmada; Siirt'te örgütü sağlık yapılanmasının deşifre edilerek çökertilmesi amacıyla 9-15 Ekim 2016 tarihleri arasında eş zamanlı yapılan operasyonla gözaltına alınan 3 şüpheli adli makamlara sevk edildi.
Y.A. ve M.S. adlı doktorlar, C.G. adlı sağlık görevlisi tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. 

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT


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