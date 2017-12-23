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Siirt'te FETÖ soruşturmasında 8 rütbeli tutuklandı

Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen soruşturmada gözaltına alınan 28 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Siirtte FETÖ soruşturmasında 8 rütbeli tutuklandı

23 Aralık 2017 15:07

Siirt Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 8- 22 Aralık tarihleri arasında Siirt merkezli 23 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü yüzbaşı, 2'si üsteğmen, 2'si astsubay ve biri jandarma uzman olmak üzere 8 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi.

Yine görevde olan; 1'i binbaşı, 14'ü astsubay, 5'i uzman jandarma olmak üzere toplam 20 şahıs Etkin Pişmanlık Yasasından yararlanarak “Adli Kontrol” şartıyla serbest bırakıldı. Firari 2 rütbelinin ise arandığı belirtildi.  

Mehmet Niyazi Deniz
 

Etiketler: fetö, Siirt

 

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