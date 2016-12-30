Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütüyle ilgili yürütülen soruşturmada, farklı tarihlerde yapılan eş zamanlı operasyonlarda il dışından yakalanarak gözaltına alınan 11 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden, bir öğretmen, 2 komiser yardımcısı ve 3 polis memuru tutuklanırken, 4 polis memuru hakkında ise tutuksuz yargılanmak üzere Adli Kontrol ve Yurt Dışına Çıkış yasağı kararı verildi. Bir polis memuru da serbest bırakıldı.



Mehmet Niyazi Deniz

