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Siirt'te 'Geçici Özel Güvenlik Bölgeleri' 15 gün süreyle uzatıldı

Siirt'te, ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgeleri’ ilan edilen Eruh Akmeşe Çaçi Dağları ve Pervari ilçe kırsallarındaki bölgeler, 25 Ekim-8 Kasım 2016 tarihleri arasında 15 gün süreyle uzatıldı.

Siirtte Geçici Özel Güvenlik Bölgeleri 15 gün süreyle uzatıldı

20 Ekim 2016 21:37

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletin ve milletin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbir alındığı belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda söz konusu bölgeler milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11’inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesine istinaden; bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından; (15) gün süreyle, 25 (Dâhil) Ekim - 8 (Dâhil) Kasım 2016 tarihleri arasında ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiştir" denildi.

‘Geçici özel güvenlik bölgeleri’ ilan edilen bölgelerin; “Siirt- Eruh İlçesi Okçular köyünün güneyi, Eruh-Yanıkses köyünün doğusu, Eruh-Görendoruk Köyünün kuzeyi, Eruh-Kuşdalı köyünün güneyi, Eruh-Çaçi dağları bölgesi, Siirt-Pervari İlçesi Palamutlu ve Tosuntarla köylerinin güneyi, Pervari-Doğanca köyünün batısı, Eruh-Bilgili köyünün kuzeyi, Eruh-Yeniçizmeli köyünün kuzeyi ve doğusu ile Siirt Merkez Ekmekçiler köyünün doğusu, Eruh-Akmeşe kuzeyi-kayalık tepe güneyi-çizmeli köyü kuzeyi-ziyaret tepe-süt tepe-siyah tepe-kırmızı taş tepe, Pervari Düğüncüler-Yapraktepe-Doğan-Sarıyaprak köyleri, Eruh Kelusta Tepesi kırsal alanları arasında bulunan bölgeler” olduğu açıklandı. 

Etiketler: Geçici Özel Güvenlik Bölgeleri


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